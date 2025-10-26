País: в Валенсии более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения

Более 50 тыс. человек вышли на протесты в Валенсии из-за наводнения

В Валенсии более 50 тыс. человек приняли участие в двенадцатой демонстрации против главы провинции Карлоса Масона спустя год после наводнения, в результате которого погибли 229 человек, сообщает El Pais.

Протест прошел под лозунгом «Отставка Масона» и начался на площади Сан-Агустин. В акции приняли участие более 200 гражданских, социальных и профсоюзных организаций, в основном левых, а также ассоциации жертв наводнения.

Марш возглавили фермеры на тракторах, а также музыканты. Многие участники, включая родственников погибших, несли транспаранты с требованием отставки Масона. Демонстрация прошла на фоне подготовки к годовщине катастрофы и предстоящих государственных похорон. Протестующие, в частности, критиковали правительство за отсутствие политической ответственности.

В конце октября 2024 года на юге и востоке Испании начались наводнения из-за вызывающего дожди метеорологического явления DANA («Изолированная депрессия на высоких уровнях»). Больше всего от подъема воды пострадали Валенсия и ее окрестности.

Когда король Испании Филипп VI с супругой Летисией приехали поддержать пострадавших, местные жители забросали их грязью, которая была повсюду. Люди кричали: «Убийца! Убирайтесь из города!», а в премьер-министрп Педро Санчеса попали палкой, он покинул процессию.

Позднее порядка 130 тыс. человек вышли на улицы Валенсии с требованием отставки Масона после наводнения. Издание El Diario тогда отметило, что это была самая массовая демонстрации в Валенсии с 2003 года, когда люди протестовали против войны в Ираке.