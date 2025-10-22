 Перейти к основному контенту
На обратной стороне Солнца ночью произошел крупный взрыв. Видео

Video

На обратной стороне Солнца ночью произошел крупный взрыв, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые отметили, что событию предшествовало два средних выброса плазмы в северном направлении.

«Для понимания масштаба, маленький кружок в центре — это Солнце диаметром 1,5 миллиона км. Размер Земли для сравнения составляет менее 13 тысяч км», — сообщили в лаборатории.

Ученые также отметили, что ни одного космического аппарата с той стороны Солнца сейчас нет, поэтому точно определить, что произошло, невозможно.

Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

