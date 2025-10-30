У родившейся раньше Солнца кометы 3I/ATLAS изменился цвет свечения

Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS стал заметно ярче и начал отсвечивать синим, хотя на первых снимках был красным, сообщил в своем блоге астрофизик Гарвардского университета Ави Леб после того, как изучил новые изображения кометы.

29 октября объект достиг перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты), что сделало его временно невидимым с Земли для большинства лабораторий, за исключением нескольких космических солнечных приборов. Спутники STEREO-A, SOHO и GOES-19 продолжили регистрировать активность 3I/ATLAS.

«Данные показывают быстрый рост яркости 3I/ATLAS, масштабирующийся обратно пропорционально расстоянию от Солнца до степени -7,5 (±1)», — пишет Леб.

По его словам, остается неясной причина быстрого увеличения яркости, которая «значительно превышает скорость увеличения яркости большинства комет облака Оорта на аналогичных расстояниях от Солнца».

Ученый обратил внимание и на свечение, простирающееся на 300 тыс. км вокруг 3I/ATLAS, что «сопоставимо с масштабом шлейфа углекислого газа», замеченного космической обсерваторией SPHEREx в августе 2025 года.

В своем обзоре астрофизик также назвал пролегающую через перигелий траекторию кометы «неблагоприятной геометрией противостояния с Землей» и «возможным намеком на замысел».

Ранее Леб не исключил, что объект создан искусственно. По словам ученого, размеры объекта слишком велики для кометы, а в его составе «высокое содержание никеля по сравнению с железом».

3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и классифицирован как комета межзвездного происхождения. Его диаметр может достигать 20 км, а возраст — превышать 7 млрд лет, иными словами, он старше Солнечной системы. Это третий известный подобный объект, пролетевший через Солнечную систему, после Oumuamua и 2I/Borisov.

Ожидается, что после прохождения перигелия 3I/ATLAS вновь появится на небе в середине ноября 2025 года. Ближайшее сближение с Землей произойдет 19 декабря. Ученые смогут при помощи наземных телескопов измерить его яркость и спектр.