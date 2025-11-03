 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Памятник Ивану Грозному высотой 9 м установили в Вологде

В центре Вологды ночью установили памятник Ивану Грозному, передает корреспондент «Коммерсанта».

Высота монумента составляет 9 м. Его установили рядом с трехэтажным корпусом Вологодского кремля, сообщило издание.

Сооружение в 2025 году памятника анонсировал губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, это «смысловой и культурный маркер Вологды, связывающий наше великое прошлое и будущее». «Для Ивана IV Вологда была местом воплощения амбициозных планов. Царь хотел превратить ее в столицу русского государства», — отметил Филимонов. После этого в регионе запустили конкурс на эскиз будущего монумента.

В Вологде обнаружили основание башни времен Ивана Грозного. Видео
Общество

Кроме того, в регионе за последние два года появилось три памятника Иосифу Сталину. 

Полина Минаева
Вологда памятник Иван Грозный Георгий Филимонов
Георгий Филимонов фото
Георгий Филимонов
политик, губернатор Вологодской области
23 февраля 1980 года
