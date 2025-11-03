Памятник Ивану Грозному высотой 9 м установили в Вологде
В центре Вологды ночью установили памятник Ивану Грозному, передает корреспондент «Коммерсанта».
Высота монумента составляет 9 м. Его установили рядом с трехэтажным корпусом Вологодского кремля, сообщило издание.
Сооружение в 2025 году памятника анонсировал губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, это «смысловой и культурный маркер Вологды, связывающий наше великое прошлое и будущее». «Для Ивана IV Вологда была местом воплощения амбициозных планов. Царь хотел превратить ее в столицу русского государства», — отметил Филимонов. После этого в регионе запустили конкурс на эскиз будущего монумента.
Кроме того, в регионе за последние два года появилось три памятника Иосифу Сталину.
