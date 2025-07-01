У школы в Вологодской области поставили памятник Сталину

Фото: Администрация Никольского округа / VK

У школы № 2 в Никольске Вологодской области установили бюст Иосифа Сталина. Об этом сообщила пресс-служба администрации Никольского округа Вологодской области.

Представители администрации отметили, что монумент был установлен в парке 50-летия Победы по инициативе местных жителей.

«Мы уважаем право граждан на увековечивание исторической памяти и отмечаем их значимость», — сообщили в пресс-службе.

Власти округа также подчеркнули важность согласования подобных инициатив с органами местного самоуправления.

Как сообщает телекомпания «Вести Вологда», это уже третий памятник Сталину, появившийся в регионе за последнее время. Первый открыли в конце 2024 года на территории музея «Вологодская ссылка», а второй памятник появился в мае 2025 года в поселке Кадуй.

Прокуратура Вологодской области подала в областной арбитражный суд иск о признании недействительным контракта на создание памятника Сталину, установленного на территории музея «Вологодская ссылка» в декабре 2024 года.

Иск был подан 4 апреля, дело принято к рассмотрению 29 мая, следующее заседание назначено на 9 июля. Истцом выступает прокуратура, ответчиками — музей и предприниматель Екатерина Ложеницына.Также в процесс вовлечены региональные министерства культуры и финансов.

Прокуратура требует признать контракт между предпринимателем и «Вологодской ссылкой», заключенный в сентябре 2024 года, недействительным, вернуть памятник Ложеницыной и взыскать в пользу музея 10,5 млн рублей.