Власти Германии призвали прекратить импорт российских стальных слябов
Евросоюз должен полностью прекратить импорт стальных слябов (используются для производства плоского проката) из России, заявил немецкий вице-канцлер Ларс Клингбайль, передает Onetz.de.
«Стальные слябы, произведенные в России и переработанные в ЕС, по-прежнему не подпадают под санкции. Ни одному сотруднику нашей сталелитейной промышленности не объяснить, почему Европа по-прежнему держит рынок открытым для Путина», — сказал он.
Клингбайль призвал нарастить внутреннее производство стальных слябов и отдавать тому приоритет в автомобильной промышленности, инфраструктуре и других ключевых сферах.
Это заявление вице-канцлер сделал в преддверии «стального саммита» 6 ноября, который состоится при участии главы правительства Фридриха Мерца с представителями сталелитейной промышленности и главами земель, лидирующих в выпуске стали: Северного Рейна — Вестфалии, Нижней Саксонии, Бранденбурга и Саара.
Евросоюз запретил импорт железа и стали из России еще в 2022 году. Тогда же решили запретить импорт и российских слябов, но через два года, к 2024-му. Однако позднее решение снова отсрочили, на этот раз до 2028-го.
По итогам первой половины 2025 года, ЕС закупил в России металлургическую продукцию на €1,22 млрд. На первом месте были слябы (1,84 млн т на €837,3 млн), объем их импорта вырос на 7,8% год к году, подсчитал GMK Center.
Российские власти требуют отменить западные ограничения и называют их неэффективными и нелегитимными.
