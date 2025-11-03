Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Продолжая выделять финансовую помощь Киеву, западные страны лишь ухудшают положение Украины и исход конфликта для нее, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

«Чем больше западный мир потратит своих средств <...>, тем страшнее будет конец истории для режима [в Киеве] <...>. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию», — написал Медведев.

Он также отметил, что на деньги, которые Запад выделил Киеву с 2022 года, «можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину».

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия осуждает любую военную помощь Киеву и полагает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

В конце октября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что европейские союзники, вероятно, закупят американское оружие еще на $2 млрд для передачи Украине.

Закупка американского вооружения для Украины на средства европейских союзников происходит в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL, Список приоритетных потребностей Украины). На эти цели уже выделили $2 млрд, первые партии вооружения украинская сторона получила к середине октября. Предполагается, что Украина регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.