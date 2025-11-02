В МВД предупредили о звонках мошенников под видом бухгалтеров

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Мошенники начали получать доступы к аккаунтам граждан, запрашивая данные под видом бухгалтеров муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России) в телеграм-канале.

«Схема простая, но убедительная: злоумышленники звонят от имени бухгалтера муниципального образования и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации», — говорится в сообщении.

Мошенники называют конкретные детали, например, время, кабинет, должность, чтобы создать впечатление достоверности, и просят продиктовать паспортные данные для оформления пропуска.

Цель — выманить коды из SMS или одноразовые пароли для доступа к аккаунтам. Далее в схему включаются мнимые силовики или псевдо сотрудники служб безопасности, которые запугивают жертву вымышленными обвинениями, в том числе, утечкой данных или финансированием терроризма.

В киберполиции подчеркнули, что люди склонны доверять на подобные уговоры, так как сочетание официального стиля, конкретики и привычных бюрократических процедур снижает бдительность.

Ранее в октябре в столичном департаменте образования и науки предупредили, что мошенники от школьников просят сообщить код из СМС, представляясь учителями. В ведомстве напомнили, что администрация школы не запрашивает личные данные у учащихся, а передавать конфиденциальную информацию запрещено.