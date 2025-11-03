 Перейти к основному контенту
Заморозки зафиксировали в ночь на 3 ноября в Москве

Заморозки вернулись в Москву, температуру 0,0° зафиксировали минувшей ночью на юге города, в Бутово, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

На других метеостанциях столицы ночная температура была выше: так, на ВДНХ минимум составил +4,4°, в Тушино — +3,7°.

Отрицательные температуры зафиксировали в южных и восточных районах Московской области. «Холоднее всего было в Черустях, там минимум составил –2,2°», — отметил Леус.

В ночь на 4 ноября заморозки возможны на востоке Московской области, предупредил синоптик. После этого понижение температуры ниже 0 °С ожидается во второй декаде ноября, рассказал специалист.

Вильфанд рассказал, где россиян ожидает теплый ноябрь
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В середине ноября в Москве начнется метеорологическая зима. В этот период среднесуточная температура воздуха перейдет через ноль в отрицательные значения, сообщил ранее ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что начнутся заморозки, пойдет мокрый снег, а на дорогах появится гололедица. У московских автомобилистов есть еще почти две недели, чтобы подготовить машины к зимним условиям.

