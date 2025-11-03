Над четырьмя регионами России за три часа сбили восемь дронов
В период с 20:00 до 23:00 ПВО уничтожила восемь беспилотников, сообщило Минобороны.
Три дрона сбили над Курской область и по два — над Белгородской и Ростовской областями. Также один БПЛА перехватили над Крымом.
В период с 15:00 до 22:00 силы ПВО сбили 22 беспилотника. Под удар попали Белгородская, Брянская и Курская области.
В Белгородской области при налете пострадали несколько человек.
