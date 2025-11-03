 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над четырьмя регионами России за три часа сбили восемь дронов

Минобороны: над регионами России за три часа сбили восемь дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 20:00 до 23:00 ПВО уничтожила восемь беспилотников, сообщило Минобороны.

Три дрона сбили над Курской область и по два — над Белгородской и Ростовской областями. Также один БПЛА перехватили над Крымом.

Системы ПВО уничтожили 30 украинских дронов за 4 часа
Политика
Фото:Минобороны России

В период с 15:00 до 22:00 силы ПВО сбили 22 беспилотника. Под удар попали Белгородская, Брянская и Курская области.

В Белгородской области при налете пострадали несколько человек.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Минобороны Белгородская область Ростовская область Курская область Крым беспилотники БПЛА
