Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Саратова возобновил рейсы спустя шесть с половиной часов

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры продержались более шести с половиной часов — с 00:04 до 6:42.

Помимо этого, в Пензенской области спустя более чем пять с половиной часов отменили план «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Аэропорт Саратова приостановил рейсы
Политика

Российские аэропорты вводят временные ограничения в связи с угрозой налета беспилотников. 

Авторы
Теги
Александра Озерова
Саратов аэропорты Росавиация ограничения
