Аэропорт Саратова возобновил рейсы спустя шесть с половиной часов
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничительные меры продержались более шести с половиной часов — с 00:04 до 6:42.
Помимо этого, в Пензенской области спустя более чем пять с половиной часов отменили план «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Российские аэропорты вводят временные ограничения в связи с угрозой налета беспилотников.
