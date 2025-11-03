 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Ростовской областью отразили массированную атаку дронов

Слюсарь: над Ростовской областью отразили массированную атаку дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Ночью над Ростовской областью отразили массированную воздушную атаку, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Беспилотники сбиты и перехвачены в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — уточнил Слюсарь.

Обломки беспилотников нашли в Анапе, Туапсе и Геленджике
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В ночь на 2 ноября БПЛА перехватили и уничтожили в Ростове-на-Дону, а также в Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах. В Первомайском районе города из-за падения беспилотника был поврежден металлический ангар, загорелась сухая трава, пожар был потушен. В детском саду № 276 выбило стекла. Никто не пострадал, сообщил губернатор. В хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждены два частных дома. Там пострадали два человека, рассказал Слюсарь.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Юрий Слюсарь Ростовская область беспилотники
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
Военные сбили 22 дрона над тремя регионами России за пять часов
Политика
Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников на Орел
Общество
Над Черным морем и Краснодарским краем за три часа сбили 15 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом Политика, 07:07
Аэропорт Саратова возобновил рейсы спустя шесть с половиной часов Политика, 07:02
Corriere della Sera сообщила о Европе «на перепутье» из-за активов России Политика, 07:01
Трамп назвал «ужасной» ситуацию с принцем Эндрю Политика, 06:36
Над Ростовской областью отразили массированную атаку дронов Политика, 06:33
При землетрясении в Афганистане погибли семь человек Общество, 05:53
Вучич обвинил протестующих в нападении на лагерь его сторонников Политика, 05:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Трамп счел, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены» Политика, 05:24
Трамп рассказал, с кем сложнее договариваться — с Путиным или Си Политика, 05:03
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Трамп объяснил ядерные испытания США «такими же тестами России и Китая» Политика, 04:26
ОПЕК+ увеличит нефтедобычу на 137 тыс. баррелей в сутки Политика, 04:14
Трамп отчитал журналистку, пошутив про «секретные планы» против Венесуэлы Политика, 04:11
Трамп заявил, что у него нет «последней капли» в конфликте на Украине Политика, 04:02