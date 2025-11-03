Над Ростовской областью отразили массированную атаку дронов
Ночью над Ростовской областью отразили массированную воздушную атаку, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Беспилотники сбиты и перехвачены в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах.
«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — уточнил Слюсарь.
В ночь на 2 ноября БПЛА перехватили и уничтожили в Ростове-на-Дону, а также в Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах. В Первомайском районе города из-за падения беспилотника был поврежден металлический ангар, загорелась сухая трава, пожар был потушен. В детском саду № 276 выбило стекла. Никто не пострадал, сообщил губернатор. В хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждены два частных дома. Там пострадали два человека, рассказал Слюсарь.
