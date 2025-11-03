Толчки от землетрясения в Афганистане ощутили в Узбекистане и Казахстане
Землетрясение в Афганистане магнитудой 6,8 ощутили жители Узбекистана. Как сообщило МЧС страны, в Сурхандарьинской области оно достигло пяти баллов.
В других областях толчки ощутили на уровне 2-4 баллов. В Ташкенте толчки достигли 2-3 баллов.
Землетрясение также ощутили в ряде районов на юге Казахстана, сообщает МЧС страны. По данным экстренных служб, в Шымкенте толчки достигли двух баллов.
Землетрясение было зафиксировано 3 ноября в 01:29 (2 ноября 23:29 по мск) в афганской провинции Саманган на глубине 28 км.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы