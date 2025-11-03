 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Толчки от землетрясения в Афганистане ощутили в Узбекистане и Казахстане

Землетрясение в Афганистане магнитудой 6,8 ощутили жители Узбекистана. Как сообщило МЧС страны, в Сурхандарьинской области оно достигло пяти баллов.

В других областях толчки ощутили на уровне 2-4 баллов. В Ташкенте толчки достигли 2-3 баллов.

Землетрясение также ощутили в ряде районов на юге Казахстана, сообщает МЧС страны. По данным экстренных служб, в Шымкенте толчки достигли двух баллов.

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1
Общество

Землетрясение было зафиксировано 3 ноября в 01:29 (2 ноября 23:29 по мск) в афганской провинции Саманган на глубине 28 км.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Александра Озерова
Узбекистан Казахстан землетрясение Афганистан МЧС
Материалы по теме
В Турции из-за землетрясения обрушились три здания и магазин
Общество
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1
Общество
В Черном море вблизи Стамбула произошло землетрясение
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп исключил отправку ракет Tomahawk на Украину Политика, 02:29
ХАМАС передал Израилю тела еще трех заложников Политика, 02:06
Экс-замглавы Минобороны Украины призвал вывести войска из Покровска Политика, 02:01
Зеленский анонсировал встречи по поводу поставок Patriot Политика, 01:27
Толчки от землетрясения в Афганистане ощутили в Узбекистане и Казахстане Общество, 01:25
МИД Эстонии сообщил о проплывшем по Нарве катере с флагом ЧВК «Вагнер» Политика, 01:24
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Дрон нарушил работу аэропорта Бремена почти на час Политика, 01:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Саратова приостановил рейсы Политика, 00:20
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В России запретили вывоз необходимой для производства удобрений серы Политика, 00:10
Над четырьмя регионами России за три часа сбили восемь дронов Политика, 00:00
По Крымскому мосту запретили проезд электромобилей Общество, 00:00