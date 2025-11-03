Толчки от землетрясения в Афганистане ощутили в Узбекистане и Казахстане

Землетрясение в Афганистане магнитудой 6,8 ощутили жители Узбекистана. Как сообщило МЧС страны, в Сурхандарьинской области оно достигло пяти баллов.

В других областях толчки ощутили на уровне 2-4 баллов. В Ташкенте толчки достигли 2-3 баллов.

Землетрясение также ощутили в ряде районов на юге Казахстана, сообщает МЧС страны. По данным экстренных служб, в Шымкенте толчки достигли двух баллов.

Землетрясение было зафиксировано 3 ноября в 01:29 (2 ноября 23:29 по мск) в афганской провинции Саманган на глубине 28 км.