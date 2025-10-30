 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Системы ПВО уничтожили 30 украинских дронов за 4 часа

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Системы ПВО за четыре часа сбили 30 украинских беспилотников над пятью регионами России и акваторией Черного моря. Наибольшее число дронов уничтожено над Брянской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

Воздушные атаки были отражены в период с 11:00 до 15:00 по московскому времени. По данным Минобороны России, воздушные цели были ликвидированы над территориями:

  • Брянской области — 11 БПЛА,
  • Белгородской области — десять БПЛА,
  • Республики Крым — четыре БПЛА,
  • Курской области — три БПЛА,
  • Калужской области — один БПЛА,
  • акватории Черного моря — один БПЛА.

Массированные атаки беспилотников продолжаются несколько дней подряд. В ночь на 30 октября средства ПВО уничтожили 170 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Наибольшее количество пришлось на Брянскую (48) и Воронежскую (21) области.

Дроны уничтожили также над Нижегородской (16), Калужской (15), Ростовской (14) и Курской (10) областями. В Московском регионе и Тульской области сбили по девять беспилотников. По пять дронов уничтожили в Рязанской, Волгоградской и Новгородской областях. По четыре беспилотника сбили в Белгородской и Орловской областях и в Крыму. Один дрон уничтожили над Липецкой областью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
БПЛА атака дронов ПВО Россия
Материалы по теме
Из-за БПЛА поврежден нижегородский объект инженерной инфраструктуры
Политика
В Симферополе загорелись горюче-смазочные материалы после атаки БПЛА
Политика
Богомаз заявил о повреждении производственного помещения после атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Сырский назвал сложным положение ВСУ в Покровске Политика, 17:11
Карпина оштрафовали после матча с «Зенитом» Спорт, 17:05
Цены на сахар упали до минимума за пять лет на ожиданиях роста поставок Инвестиции, 17:05
Московский экспортный центр: как город открывает бизнесу новые рынки Отрасли, 17:02
Мир сформированных ожиданий: с чем связано закрытие ресторанов в 2025-м Стиль, 17:00
В Госдуме предложили законопроект о покупке «красивых» номеров для авто Общество, 17:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Аналитики оценили изменение предложения жилья в новостройках мегаполисов Недвижимость, 16:59
Ученые обнаружили в Сибири новый вид древних моллюсков Общество, 16:58
Южная Корея отвела 10 лет на создание своей первой атомной подлодки Политика, 16:56
Bloomberg сообщил о возобновлении Россией полетов на сирийскую авиабазу Политика, 16:47
В одной из ростовских колоний предотвратили теракт с захватом заложников Политика, 16:46
Улицкую оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 16:41
Минобороны приостановит бои для доступа иноСМИ в места окружения ВСУ Политика, 16:40