Системы ПВО уничтожили 30 украинских дронов за 4 часа

Фото: Минобороны России

Системы ПВО за четыре часа сбили 30 украинских беспилотников над пятью регионами России и акваторией Черного моря. Наибольшее число дронов уничтожено над Брянской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

Воздушные атаки были отражены в период с 11:00 до 15:00 по московскому времени. По данным Минобороны России, воздушные цели были ликвидированы над территориями:

Брянской области — 11 БПЛА,

Белгородской области — десять БПЛА,

Республики Крым — четыре БПЛА,

Курской области — три БПЛА,

Калужской области — один БПЛА,

акватории Черного моря — один БПЛА.

Массированные атаки беспилотников продолжаются несколько дней подряд. В ночь на 30 октября средства ПВО уничтожили 170 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Наибольшее количество пришлось на Брянскую (48) и Воронежскую (21) области.

Дроны уничтожили также над Нижегородской (16), Калужской (15), Ростовской (14) и Курской (10) областями. В Московском регионе и Тульской области сбили по девять беспилотников. По пять дронов уничтожили в Рязанской, Волгоградской и Новгородской областях. По четыре беспилотника сбили в Белгородской и Орловской областях и в Крыму. Один дрон уничтожили над Липецкой областью.