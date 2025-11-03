В России запретили вывоз необходимой для производства удобрений серы
Правительство России ввело запрет на вывоз технической серы, необходимой для производства минеральных удобрений, сообщила пресс-служба правительства.
Ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Запрет позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения производства минеральных удобрений, отметили в правительстве.
Ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Однако запрет не затронет государства-члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию, также сырье можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.
Ранее правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца 2025 года.
Ограничение было установлено на фоне роста цен на топливо, тогда оно распространялось только на трейдеров, нефтебазы и мелкие НПЗ (с объемом производства менее 1 млн т в год). Теперь запрет касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей.
