 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

Москвичей предупредили о притворяющихся учителями мошенниках

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: RBompiani / Shutterstock
Фото: RBompiani / Shutterstock

Мошенники звонят школьникам, представляясь учителями, и под предлогом поручения директора просят сообщить код из СМС. Об этом предупреждает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

В ведомстве напомнили, что администрация школы не запрашивает личные данные у учащихся, а передавать конфиденциальную информацию запрещено. В случае получения подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и сбросить вызов.

Мошенники начали использовать знакомых жертвы для обхода правил банков
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В январе в МВД сообщили о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники звонят родителям, представляясь учителем или директором школы. Под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля ученика в «Сферуме» они выманивают у жертвы код от «Госуслуг».

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
мошенники Школа учителя
Материалы по теме
Мошенники начали оформлять микрозаймы с помощью кодов от маркетплейсов
Общество
Мошенники стали выманивать данные под видом заключения договоров на тепло
Общество
В МВД назвали частые ошибки детей и родителей при встрече с мошенниками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
«Радиостанция Судного дня» прервала трехдневное молчание Общество, 21:37
«Ахмат» Черчесова после отмены двух голов проиграл худшей команде РПЛ Спорт, 21:36
ЛУКОЙЛ решил продать зарубежные активы из-за санкций Бизнес, 21:25
Минтруд предложил установить квоту на «визовых» работников в 278,9 тыс. Экономика, 21:17
Вечер любви к вину: как прошла дегустация для клиентов СберПервого Вино, 21:16
Москвичей предупредили о притворяющихся учителями мошенниках Общество, 21:15
Двукратный обладатель Кубка России Крыховяк завершил карьеру Спорт, 21:11
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Аэропорт Калуги ограничил полеты Политика, 20:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:41
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Россия в ООН ответила на претензии США из-за испытаний «Буревестника» Политика, 20:32
В центре Петербурга загорелось здание «Лениздата» Общество, 20:31
Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела о массовой драке мигрантов Общество, 20:27
Ушаков заявил о сохраняющейся готовности провести встречу Путина и Трампа Политика, 20:20