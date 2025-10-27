Москвичей предупредили о притворяющихся учителями мошенниках
Мошенники звонят школьникам, представляясь учителями, и под предлогом поручения директора просят сообщить код из СМС. Об этом предупреждает пресс-служба столичного департамента образования и науки.
В ведомстве напомнили, что администрация школы не запрашивает личные данные у учащихся, а передавать конфиденциальную информацию запрещено. В случае получения подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и сбросить вызов.
В январе в МВД сообщили о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники звонят родителям, представляясь учителем или директором школы. Под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля ученика в «Сферуме» они выманивают у жертвы код от «Госуслуг».
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов