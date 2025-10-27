Москвичей предупредили о притворяющихся учителями мошенниках

Фото: RBompiani / Shutterstock

Мошенники звонят школьникам, представляясь учителями, и под предлогом поручения директора просят сообщить код из СМС. Об этом предупреждает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

В ведомстве напомнили, что администрация школы не запрашивает личные данные у учащихся, а передавать конфиденциальную информацию запрещено. В случае получения подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и сбросить вызов.

В январе в МВД сообщили о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники звонят родителям, представляясь учителем или директором школы. Под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля ученика в «Сферуме» они выманивают у жертвы код от «Госуслуг».