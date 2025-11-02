Пушилин сообщил, что российские военные начали бои в Константиновке
Российские военные уже начали вести бои в городской черте Константиновки, сообщает глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в видеообращении в телеграм-канале.
«Константиновское направление: бои идут также уже на окраине Константиновки, в городской черте. И все больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке», — сказал Пушилин
Кроме того, продолжаются ожесточенные бои в районе Ямполя, куда украинская сторона перебрасывает резервы.
Несколькими днями ранее, 29 октября, Минобороны России сообщило о продвижении российских войск в населенном пункте Гнатовка в ДНР, где сейчас проводится зачистка территории. До того российские силы полностью очистили от украинских военных микрорайон Троянда в Красноармейске, расположенный неподалеку от Гнатовки. Кроме того, в сводке Минобороны того дня отмечалось, что российские подразделения сорвали попытку ВСУ деблокировать окруженную группировку со стороны населенного пункта Гришино, находящегося примерно в 65 км от Донецка и граничащего с Красноармейском.
