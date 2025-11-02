 Перейти к основному контенту
0

В МИДе ответили на слова Пашиняна об армянах, турках и картине мира КГБ

Захарова на слова Пашиняна о картине мира КГБ напомнила, когда был геноцид армян
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, напомнила ему, что советский Комитет государственной безопасности (КГБ) был создан спустя 40 лет после начала массового уничтожения армян в Османской империи.

«Премьер-министр Пашинян обвинил в исторических проблемах турок и армян… КГБ. КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян начался в 1915 году, за практически 40 лет ДО создания КГБ», — написала Захарова в телеграм-канале.

Ранее, 22 октября, на пресс-конференции в правительстве Пашинян призвал «выйти из образа мира, созданного для нас агентами КГБ». «Когда мы говорим: «Турок остается турком», есть та же поговорка: «Армянин остается армянином». Когда мы говорим: «Как мы можем доверять Азербайджану?», есть та же поговорка: «Как мы можем доверять армянину?», — цитирует политика армянская газета Aravot. «Разве мы не извлекли уроки из нашей истории?» — заявил он.

Пашинян заявил, что признание геноцида армян не является приоритетом
Политика
Никол Пашинян

Турция и Армения не имеют дипломатических отношений, с 1993-го между ними закрыта граница.

Массовые убийства армян происходили в Османской империи в конце XIX — начале XX веков. По разным оценкам, жертвами геноцида стали от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Турция и Азербайджан признают массовую гибель армянского населения, но не считают эти события геноцидом. Так, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган связывал их смерть со «сложными условиями периода Первой мировой войны». 24 апреля 1915 года считается в Армении днем начала геноцида армян в Османской империи.

Софья Полковникова
Мария Захарова КГБ Никол Пашинян
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
