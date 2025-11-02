 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В библиотеке Путина в Кремле заметили кусок танка Leopard

Сюжет
Военная операция на Украине
Немецкий танк Leopard 2A6
Немецкий танк Leopard 2A6 (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В личной библиотеке президента Владимира Путина в Кремле хранятся подарки от участников военной операции, в том числе подаренная ему деталь танка Leopard, подбитого российскими вооруженными силами. Кадры показал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

На видео можно заметить прямоугольный плоский фрагмент танка, на котором выгравирована надпись «Верховному главнокомандующему кусок фашистского танка Leopard, подбитого нами в зоне СВО. Личный состав 58-й армии. Запорожская область 2023 год».

Песков анонсировал заседание Совбеза под руководством Путина
Политика
Владимир Путин

Ранее Путин рассказал, что на его день рождения, 7 октября, командующие российскими войсками подарили ему нательные иконы с вмятинами от пуль. Как сообщил президенту один из командующих, иконы были на солдатах, когда те шли в бой. Кроме того, Путин рассказал и о других подарках — «разных военных сюжетных фигурках, книгах».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Путин танк Leopard Кремль
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин подписал указ о соцгарантиях разработчикам БПЛА в новых регионах
Политика
Путин произвел кадровые перестановки в Совете безопасности
Политика
Очередное заседание Совбеза Путин посвятил работе ВПК и гололедице
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Ленфильм» ответил на сообщения о «полуголом модном показе» в его здании Общество, 17:17
Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли первый матч на Итоговом турнире Спорт, 17:16
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Полиция арестовала двух мужчин после нападения в поезде в Британии Общество, 17:03
Reuters заметил признаки военного плацдарма США вблизи Венесуэлы Политика, 16:41
В МИДе ответили на слова Пашиняна об армянах, турках и картине мира КГБ Политика, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
«Спартак» впервые победил в чемпионате России по футболу среди женщин Спорт, 16:32
Дмитриев связал нападение в поезде в Британии с миграционной политикой Политика, 16:22
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Аутсайдер чемпионата Англии уволил тренера спустя 10 матчей без побед Спорт, 16:17
В библиотеке Путина в Кремле заметили кусок танка Leopard Политика, 16:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
РФС объяснил, почему гол «Ростова» изучали почти 10 минут перед отменой Спорт, 15:58