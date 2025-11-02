В библиотеке Путина в Кремле заметили кусок танка Leopard

Немецкий танк Leopard 2A6 (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В личной библиотеке президента Владимира Путина в Кремле хранятся подарки от участников военной операции, в том числе подаренная ему деталь танка Leopard, подбитого российскими вооруженными силами. Кадры показал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

На видео можно заметить прямоугольный плоский фрагмент танка, на котором выгравирована надпись «Верховному главнокомандующему кусок фашистского танка Leopard, подбитого нами в зоне СВО. Личный состав 58-й армии. Запорожская область 2023 год».

Ранее Путин рассказал, что на его день рождения, 7 октября, командующие российскими войсками подарили ему нательные иконы с вмятинами от пуль. Как сообщил президенту один из командующих, иконы были на солдатах, когда те шли в бой. Кроме того, Путин рассказал и о других подарках — «разных военных сюжетных фигурках, книгах».