Песков анонсировал заседание Совбеза под руководством Путина
В пятницу, 31 октября, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент планирует в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.
Пресс-секретарь уточнил, что тему, которой будет посвящено совещание, президент назовет сам.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка