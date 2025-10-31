Песков анонсировал заседание Совбеза под руководством Путина

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

В пятницу, 31 октября, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент планирует в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что тему, которой будет посвящено совещание, президент назовет сам.

Материал дополняется