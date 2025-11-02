Управделами президента добилось взыскания ₽1,5 млн за повреждение Aurus
Суд в Москве обязал водителя выплатить 1,5 млн руб. Управлению делами президента в качестве компенсации за повреждение представительского автомобиля Aurus Senat, принадлежащего ведомственному автопарку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Решение было вынесено 25 сентября, однако пока не вступило в законную силу. Согласно картотеке столичных судов, иск рассматривал Бабушкинский районный суд. В качестве истца указано Федеральное государственное бюджетное учреждение «Автобаза № 2» Управления делами президента России. Решение вступит в силу 25 ноября.
Основная задача ФГБУ «Автобаза № 2» — обслуживание автотранспортом Высших органов государственной власти.
«Взыскать с [ответчика] в пользу [истца] ущерб в размере 1,5 млн. руб., причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия», — приводит «РИА Новости» выдержку из решения суда. В картотеке документ не опубликован.
В мотивированном решении, который доступен в судебной базе, говорится, что ответчик также обязан оплатить расходы на проведение независимой экспертизы, почтовые услуги и госпошлину.
Представительский седан Aurus Senat был создан в рамках проекта «Кортеж» специалистами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). На Aurus Senat ездит президент России Владимир Путин. Модель оснащена гибридной силовой установкой, в состав которой входят бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра и электромотор. Совокупная мощность достигает 598 лошадиных сил, а максимальная скорость — 250 км/ч.
