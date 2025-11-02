Женщина погибла после детонации дрона в Белгородской области
В Белгородской области в результате детонации беспилотника в хуторе Кургашки Валуйского округа погибла женщина, еще три человека пострадали, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Погибшая женщина получила ранения и сначала находилась в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.
«Еще две женщины и один мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения», — уточнил губернатор.
Мужчину и одну из женщин отпустили на амбулаторное лечение, третья пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице.
Из-за атаки беспилотника поврежден автомобиль.
В конце октября в Белгородской области при ударе дрона по производственному предприятию в Шебекино погиб мужчина.
Еще трое пострадавших получили осколочные ранения, были повреждены оборудование и два здания предприятия.
Также два человека пострадали в Шебекинском округе: женщина получила слепое осколочное ранение лица, а мужчина — баротравму. Кроме того, баротравму получила жительница Грайворонского округа, где дрон атаковал коммерческий объект и повредил здание и два автомобиля.
