Военная операция на Украине⁠,
Женщина погибла после детонации дрона в Белгородской области

Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области в результате детонации беспилотника в хуторе Кургашки Валуйского округа погибла женщина, еще три человека пострадали, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Погибшая женщина получила ранения и сначала находилась в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

«Еще две женщины и один мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения», — уточнил губернатор.

Мужчину и одну из женщин отпустили на амбулаторное лечение, третья пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице.

Из-за атаки беспилотника поврежден автомобиль.

В конце октября в Белгородской области при ударе дрона по производственному предприятию в Шебекино погиб мужчина.

Еще трое пострадавших получили осколочные ранения, были повреждены оборудование и два здания предприятия.

Также два человека пострадали в Шебекинском округе: женщина получила слепое осколочное ранение лица, а мужчина — баротравму. Кроме того, баротравму получила жительница Грайворонского округа, где дрон атаковал коммерческий объект и повредил здание и два автомобиля.

Плугина Ирина
Белгородская область беспилотники погибшие Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
