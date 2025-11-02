 Перейти к основному контенту
На Урале арестовали вора в законе Гию Свердловского

Суд в Екатеринбурге арестовал вора в законе Гию Свердловского
Георгий Акоев
Георгий Акоев (Фото: Юлия Галямина / OK)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 30 декабря вора в законе Георгия Акоева, известного в криминальной среде под прозвищем Гия Свердловский, по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщила в телеграм-канале объединенная пресс-служба судов региона.

«Георгию Акоеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 30 декабря», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 2 ноября, в суд поступило ходатайство об аресте Акоева, которому уже предъявили обвинение по статье 210.1 УК о занятии высшего положения в преступной иерархии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 5 лет. В пресс-службе судов со ссылкой на следствие уточнили, что Акоев занимает «высшее положение в преступной иерархии на территории Свердловской области». По версии следствия, он имеет статус вора в законе.

Как сообщает «Екатеринбург онлайн», Акоева называют ставленником вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, которому он приходится племянником. В пятницу, 31 октября, Акоева задержали в одном из элитных жилых комплексов Екатеринбурга. Ранее, в 2017 году, он освободился из колонии, где отбывал наказание за групповой грабеж. Следствие также предоставило судье материалы, согласно которым Акоев является приверженцем АУЕ (международное движение А.У.Е. внесено в реестр экстремистских и запрещено в России).

Сам Акоев, как передает издание, заявил в суде, что не создавал преступных сообществ и попросил отправить его под домашний арест. «Прошу оставить меня под домашним арестом, я жил и не скрывался нигде. Более того, я намерен добиться оправдания своего, потому что ничего подобного я не совершал. У меня семья, дети. У меня и здоровье, честно говоря, не позволяет, я элементарно дышать не могу в камерах», — сказал мужчина.

В мае Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству Деда Хасана и адвоката Натальи Вавилиной. Приговор был вынесен на основе вердикта присяжных, дело рассматривалось с лета 2021 года.

Деда Хасана убили в 2013 году у ресторана на Поварской улице в Москве.

