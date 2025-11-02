 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Военная операция на Украине
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Воздушную гавань Сочи закрывали для полетов на 4 минуты — в 10:34 мск были введены временные ограничения, их сняли в 10:38 мск.

В Туапсе сработала ПВО
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Ранее аэропорт Сочи закрывали для полетов в 23:41 мск 1 ноября, он возобновил работу в 8:05 мск 2 ноября.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Утром 2 ноября власти Туапсе сообщили о работе ПВО и объявили опасность атаки беспилотников. Также беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края. В период с 8:00 до 9:00 мск над акваторией Черного моря уничтожили два беспилотника, еще два — над Крымом.

Минувшей ночью в порту Туапсе обломки дронов повредили танкер и нефтеналивной терминал. Пострадала палубная надстройка, экипаж танкера был эвакуирован, возник пожар.

Плугина Ирина
аэропорты Сочи ограничения беспилотники
