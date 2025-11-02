 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили об облачной погоде

Москвичей 2 ноября ожидает облачная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Днем температура воздуха в столице будет держаться на уровне около 6°C, относительная влажность составит 75%. Легкий ветер южного направления будет дуть со скоростью 1,6 м/с, а атмосферное давление останется на уровне 755 мм, что соответствует норме для этого времени года.

До конца недели жителей Москвы ожидает переменчивая погода. В дневное время температура будет колебаться в диапазоне 4–8°C, в ночное — 1–3°C. Осадков не ожидается, но будет преобладать облачная погода. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 754–756 мм. Ветер в основном будет дуть с южного направление, что поспособствует мягкой погоде без резких изменений.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников на Орел Общество, 08:02
Жизнь после пузыря: почему акции зеленых компаний обгоняют рынокПодписка на РБК, 08:00
В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Трампа Политика, 07:56
В Тульской области за ночь сбили два беспилотника Политика, 07:49
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В Кузбассе из-за урагана более 50 населенных пунктов оставались без света Общество, 07:42
Аэропорт Пензы спустя час после возобновления работы приостановил полеты Политика, 07:34
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Москвичей предупредили об облачной погоде Общество, 07:27
ПВО отразила атаку дронов на объекты энергетики Волгоградской области Политика, 07:00
США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море Политика, 06:47
Более 20 человек погибли в результате взрыва в магазине в Мексике Общество, 06:21
Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение для поколения Общество, 06:17
Еще три аэропорта возобновили полеты Политика, 06:15
Колумбия экстрадировала в США девять обвиняемых в наркоторговле Политика, 05:40