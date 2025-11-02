Москвичей предупредили об облачной погоде

Москвичей 2 ноября ожидает облачная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Днем температура воздуха в столице будет держаться на уровне около 6°C, относительная влажность составит 75%. Легкий ветер южного направления будет дуть со скоростью 1,6 м/с, а атмосферное давление останется на уровне 755 мм, что соответствует норме для этого времени года.

До конца недели жителей Москвы ожидает переменчивая погода. В дневное время температура будет колебаться в диапазоне 4–8°C, в ночное — 1–3°C. Осадков не ожидается, но будет преобладать облачная погода. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 754–756 мм. Ветер в основном будет дуть с южного направление, что поспособствует мягкой погоде без резких изменений.