Москвичей предупредили о переменчивой погоде в первую неделю ноября

Жителей Москвы 1 ноября ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура воздуха будет держаться на уровне около 5 градусов тепла, но из-за высокой влажности, достигающей 82%, ощущаться будет прохладнее — приблизительно 2 градуса. В течение дня ожидается ветер с северо-востока, умеренной силой около 1,8 м/с, с порывами до 3,8 м/с. Атмосферное давление будет оставаться на уровне 751 мм ртутного столба, создавая стабильные условия для тех, кто чувствителен к погодным переменам.

До конца недели москвичей ожидает переменчивая погода. Температура днем будет колебаться в районе 3–6 градусов тепла, ночью же она может опускаться до легкого минуса. Осадки возможны умеренной силы. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах от 744 до 753 мм ртутного столба, однако резких скачков не ожидается.