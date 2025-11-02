Полеты ограничил 13-й за ночь аэропорт России
Аэропорт Уфы приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он
Наряду с аэропортом Уфы, самолеты с вечера 1 ноября не принимают и не отправляют воздушные гавани 11 аэропортов России: Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Самары, Пензы, Краснодара, Сочи, Саратова, Волгограда и Геленджика.
Материал дополняется
