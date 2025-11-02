Аэропорт Саратова возобновил полеты спустя шесть часов
Аэропорт Саратова (Гагарин) возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что ограничения ввели ранее для обеспечения безопасности полетов. О том, что Гагарин временно прекратил принимать и отправлять самолеты представитель Росавиации объявил в 23:13 мск 1 ноября. Ограничительные меры, таким образом, действовали около шести часов.
Работа остается приостановленной в еще 12 аэропортах России — Уфы, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Самары, Пензы, Краснодара, Сочи, Волгограда и Геленджика.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов.
