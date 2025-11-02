 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение для поколения

Мальдивы стали единственной страной, где действует запрет на курение для поколения, сообщает The Guardian.

С 1 ноября 2025 года гражданам, родившимся после 1 января 2007 года, запрещено покупать, употреблять или получать табачные изделия. Запрет распространяется на все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей.

Мера также действует для туристов. Кроме того, сохраняется полный запрет на электронные сигареты и вейпы для всех, независимо от возраста. Нарушение правил грозит штрафами: 50 000 руфий (около 262 тыс. руб.) за продажу табачных изделий несовершеннолетнему и 5 000 руфий (около 26 тыс. руб) за использование вейпа.

Во Франции запретят курение в общественных местах
Общество
Фото:Xinhua / ZUMA / Global Look Press

Газета отмечает, что первой страной, где приняли такой закон, стала Новая Зеландия. Он должен был вступить в силу в июле 2024 года, но в ноябре 2023-го новое правительство отменило его, чтобы профинансировать снижение налогов.

В октябре 2024 года российский Минздрав предложил поддержать инициативу о запрете продавать табачную и никотиносодержащую продукцию родившимся после 31 декабря 2009 года. До этого, в 2017 году, ведомство предложило ввести запрет на продажу табака людям, которые родились в 2015 году и позже. В Госдума тогда эту идею назвали сырой, несмотря на то, что более 60% россиян поддержали идею Минздрава.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Мальдивы борьба с курением запрет
Материалы по теме
Во Франции запретят курение в общественных местах
Общество
Минздрав оценил результаты борьбы с курением в России
Общество
Более 20% курящих россиян поддержали запрет курения на ходу на улице
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Более 20 человек погибли в результате взрыва в магазине в Мексике Общество, 06:21
Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение для поколения Общество, 06:17
Еще три аэропорта возобновили полеты Политика, 06:15
Колумбия экстрадировала в США девять обвиняемых в наркоторговле Политика, 05:40
Аэропорт Саратова возобновил полеты спустя шесть часов Политика, 05:31
В Ростовской области два человека пострадали из-за атаки беспилотников Политика, 05:22
Полеты ограничил 13-й за ночь аэропорт России Политика, 05:13
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Кремль заявил о желании сохранить конфликт США и Венесуэлы в мирном русле Политика, 04:58
Два человека погибли при взрыве фургона на территории отеля в Финляндии Общество, 04:54
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
До 12 возросло число аэропортов, приостановивших полеты с вечера 1 ноября Политика, 04:19
Почти половина россиян находят деньги в куртке хотя бы раз в год Общество, 04:00
Аэропорты еще трех городов приостановили полеты Политика, 03:57
Из-за падения обломков дрона в Туапсе загорелся нефтеналивной танкер Политика, 03:37