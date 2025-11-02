Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение для поколения

Мальдивы стали единственной страной, где действует запрет на курение для поколения, сообщает The Guardian.

С 1 ноября 2025 года гражданам, родившимся после 1 января 2007 года, запрещено покупать, употреблять или получать табачные изделия. Запрет распространяется на все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей.

Мера также действует для туристов. Кроме того, сохраняется полный запрет на электронные сигареты и вейпы для всех, независимо от возраста. Нарушение правил грозит штрафами: 50 000 руфий (около 262 тыс. руб.) за продажу табачных изделий несовершеннолетнему и 5 000 руфий (около 26 тыс. руб) за использование вейпа.

Газета отмечает, что первой страной, где приняли такой закон, стала Новая Зеландия. Он должен был вступить в силу в июле 2024 года, но в ноябре 2023-го новое правительство отменило его, чтобы профинансировать снижение налогов.

В октябре 2024 года российский Минздрав предложил поддержать инициативу о запрете продавать табачную и никотиносодержащую продукцию родившимся после 31 декабря 2009 года. До этого, в 2017 году, ведомство предложило ввести запрет на продажу табака людям, которые родились в 2015 году и позже. В Госдума тогда эту идею назвали сырой, несмотря на то, что более 60% россиян поддержали идею Минздрава.