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Общество ,  
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Во Франции запретят курение в общественных местах

Во Франции с 1 июля введут запрет на курение в общественных местах, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Запрет будет распространяться на общественный транспорт, парки, пляжи, библиотеки, школы.

По словам министра труда и здравоохранения Катрин Вотрен, «табак должен исчезнуть там, где есть дети».

«Наша цель ясна: поколение без табака. <...> Защита молодежи, профилактика зависимостей: это <...> является абсолютным приоритетом», — отметила Вотрен.

Цель ведомства — к 2032 году достичь «поколения без курения». Кроме того, Минздрав введет строгие ограничения на ароматизаторы в продуктах для вейпинга.

Ежегодно во Франции от последствий курения умирает 75 тыс. человек, уточнили в ведомстве. Расходы из-за вредных привычек граждан в стране оценивают в $176 млрд в год. В 2023 году во Франции более 15% 17-летних граждан сообщили о ежедневном курении.

Минздрав оценил результаты борьбы с курением в России
Общество
Фото:Замир Усманов / ТАСС

В середине мая российский Минздрав сообщил, что властям за последние 15 лет удалось существенно снизить распространенность курения среди населения.

По данным ведомства, по состоянию на март табак курил каждый пятый россиянин (18,5%) в возрасте от 15 лет и старше. Хотя годом ранее это число было меньше (18,48%), в феврале 2025 года табак курили 18,68% населения.

По данным Росстата, с 2019 года число курящих постепенно снижается. Если на тот момент табак в разное время года курили в среднем 23,2% жителей России, то уже в 2020 году — 21,5%, а в 2021-м — 20,3%. В 2022-м показатель упал еще ниже — до 19,2%. В 2023-м он снизился до 18,7%, а в 2024-м — до 18,6%.

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Дарья Беспалько
Франция курение запрет на курение
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