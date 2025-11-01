Белоусову представили военный ледокол «Иван Папанин»
В Северодвинске министру обороны Андрею Белоусову представили военный ледокол «Иван Папанин», сообщает Минобороны.
Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев провел Белоусова по ледоколу и доложил, что корабль предназначен для работы в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота. По словам адмирала, это значительно повышает эффективность выполнения задач в Арктическом регионе.
Также в ходе визита в Северодвинск Белоусов принял участие в церемонии спуска на воду подводной лодки «Хабаровск».
Военный ледокол «Иван Папанин» заложили в 2017 году и спустили на воду в 2019-м. В апреле 2024 года корабль совершил переход из Балтийского в Баренцево море и прибыл в Североморск.
Корабль прошел все боевые испытания и вошел в состав Военно-морского флота в сентябре 2025 года.
«Иван Папанин» обладает водоизмещением около 9 тыс. т. Корабль способен развивать скорость до 18 узлов, преодолевать льды толщиной более 1,5 м (ледовый класс Arc7). На его борту размещены 76-мм артустановка, вертолетная площадка и ангары, в том числе для беспилотников.
Корабль способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях.
