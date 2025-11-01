 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Северодвинске спустили на воду подлодку — носитель торпед «Посейдон»

В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку «Хабаровск»
Подлодка «Хабаровск», носитель суперторпед «Посейдон», была спущена на воду в Северодвинске. Субмарина должна пройти цикл морских испытаний

В Северодвинске спустили на воду подлодку — носитель торпед «Посейдон»
Video

Атомная подводная лодка «Хабаровск» спущена на воду в Северодвинске, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Церемония вывода лодки из эллинга состоялась на судостроительном предприятии АО «Производственное объединение «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Ею руководил министр обороны Андрей Белоусов.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Этот ракетный крейсер является носителем подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.

Трамп анонсировал строительство новой атомной подлодки класса «Вирджиния»
Политика
Фото:Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Белоусов уточнил, что судну еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Лодка позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана, отметил он.

В марте 2023 года ТАСС сообщил, что в составе Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) планируется сформировать новую дивизию подводных лодок, куда войдут несколько субмарин, в том числе «Хабаровск» и «Белгород» (была спущена на воду в 2019 году). Обе подлодки являются носителями суперторпед «Посейдон».

Подводные лодки соединяются по две или по три в отделения; от двух до четырех отделений образуют дивизион.

«Посейдон» — это российская ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Предназначена для запуска с атомных подлодок специального назначения «Белгород», «Хабаровск», а также со строящейся субмарины «Ульяновск. Создана для поражения (а также радиационного загрязнения) портов и военно-морских баз как за счет собственных поражающих факторов, так и за счет возникающего при взрыве цунами. Другая потенциальная цель на случай военного конфликта — уничтожение авианосных ударных групп противника.

Позднее источник агентства сообщил, что дивизию планируется сформировать к концу 2024 — началу 2025 года. Однако объявлено об этом не было.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны атомная подводная лодка ракетный крейсер Андрей Белоусов «Севмаш» Северодвинск спуск на воду
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
