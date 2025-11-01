Подлодка «Хабаровск», носитель суперторпед «Посейдон», была спущена на воду в Северодвинске. Субмарина должна пройти цикл морских испытаний

Video

Атомная подводная лодка «Хабаровск» спущена на воду в Северодвинске, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Церемония вывода лодки из эллинга состоялась на судостроительном предприятии АО «Производственное объединение «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Ею руководил министр обороны Андрей Белоусов.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Этот ракетный крейсер является носителем подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.

Белоусов уточнил, что судну еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Лодка позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана, отметил он.

В марте 2023 года ТАСС сообщил, что в составе Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) планируется сформировать новую дивизию подводных лодок, куда войдут несколько субмарин, в том числе «Хабаровск» и «Белгород» (была спущена на воду в 2019 году). Обе подлодки являются носителями суперторпед «Посейдон».

Подводные лодки соединяются по две или по три в отделения; от двух до четырех отделений образуют дивизион. «Посейдон» — это российская ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Предназначена для запуска с атомных подлодок специального назначения «Белгород», «Хабаровск», а также со строящейся субмарины «Ульяновск. Создана для поражения (а также радиационного загрязнения) портов и военно-морских баз как за счет собственных поражающих факторов, так и за счет возникающего при взрыве цунами. Другая потенциальная цель на случай военного конфликта — уничтожение авианосных ударных групп противника.

Позднее источник агентства сообщил, что дивизию планируется сформировать к концу 2024 — началу 2025 года. Однако объявлено об этом не было.