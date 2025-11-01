 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Появились кадры спуска атомной подлодки «Хабаровск» на воду

Подводную лодку «Хабаровск», носителя суперторпед «Посейдон», спустили на воду в Северодвинске. Кадрами спуска субмарины поделилось Минобороны.

В церемонии принял участие министр обороны Андрей Белоусов. На опубликованных кадрах он объявляет о выведении подлодки на воду и произносит торжественную речь. «Начать движение», — произносит министр обороны, после чего подлодку начали спускать на воду под гимн России.

Белоусов уточнил, что судну предстоит пройти цикл морских испытаний. Лодка позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана, отметил он.

В Северодвинске спустили на воду подлодку — носитель торпед «Посейдон»
Политика

Атомная подводная лодка «Хабаровск» спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Этот ракетный крейсер является носителем подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.

«Посейдон» — это российская ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Предназначена для запуска с атомных подлодок специального назначения «Белгород», «Хабаровск», а также со строящейся субмарины «Ульяновск». Создана для поражения (а также радиационного загрязнения) портов и военно-морских баз как за счет собственных поражающих факторов, так и за счет возникающего при взрыве цунами. Другая потенциальная цель на случай военного конфликта — уничтожение авианосных ударных групп противника.

