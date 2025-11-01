Суд вынес приговор блогеру, выбросившему кота с четвертого этажа

Фото: moscowproc / Telegram

Блогера и стрит-арт-художника Ивана Лебедева под псевдонимом Namer приговорил к 1,5 года колонии общего режима за то, что он выбросил своего кота с четвертого этажа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Его признали виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшем его увечье, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях — пункт «г» части 2 статьи 245 Уголовного кодекса.

В марте Лебедев снял на видео, как после проигрыша футбольной команды «Пари Сен-Жермен» «в сердцах» выкинул кота из окна. Позже он опубликовал другой ролик, на котором гладил питомца с окровавленной шерстью на подбородке. Позже блогер написал, что отдал кота в хорошие руки.

В июне Лебедева арестовали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. По версии следствия, стрит-арт-художник и его товарищ склонили двух несовершеннолетних к употреблению наркотических веществ, а позже изнасиловали.