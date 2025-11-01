 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд вынес приговор блогеру, выбросившему кота с четвертого этажа

Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

Блогера и стрит-арт-художника Ивана Лебедева под псевдонимом Namer приговорил к 1,5 года колонии общего режима за то, что он выбросил своего кота с четвертого этажа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Его признали виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшем его увечье, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях — пункт «г» части 2 статьи 245 Уголовного кодекса.

В марте Лебедев снял на видео, как после проигрыша футбольной команды «Пари Сен-Жермен» «в сердцах» выкинул кота из окна. Позже он опубликовал другой ролик, на котором гладил питомца с окровавленной шерстью на подбородке. Позже блогер написал, что отдал кота в хорошие руки.

В Москве выбросившему кота из окна блогеру предъявили обвинение
Общество
Фото:moscowproc / Telegram

В июне Лебедева арестовали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. По версии следствия, стрит-арт-художник и его товарищ склонили двух несовершеннолетних к употреблению наркотических веществ, а позже изнасиловали.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Александра Озерова
живодеры живодерство приговор блогеры художник жестокое обращение с животными
Материалы по теме
В Москве выбросившему кота из окна блогеру предъявили обвинение
Общество
В Москве прокуратура начала проверку блогера, выбросившего кота из окна
Общество
СК раскрыл результат медэкспертизы уфимца, выбросившего дочь из окна
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Париже отпустили троих задержанных по подозрению в ограблении Лувра Общество, 21:19
Британского каноиста отстранили на два года за публикацию секс-видео Спорт, 21:09
Росавиация назвала сроки создания опытного образца самолета «Ладога» Общество, 21:03
Аналитики «Цифра Брокер» назвали топ дивидендных акций на ноябрь Инвестиции, 21:00
ЦБ предложил исключить введение НДС на операции с банковскими картами Экономика, 20:48
Рыбакина стартовала с победы над Анисимовой на Итоговом турнире WTA Спорт, 20:42
Ученые назвали выводы из данных о «сейсмической бреши» в Тихом океане Общество, 20:39
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В Кузбассе потушили вспыхнувший на полях пожар Общество, 20:36
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Северодвинске спустили на воду подлодку — носитель торпед «Посейдон» Политика, 20:36
В «ГЭС-2» сообщили об отмене участия ряда авторов в книжной ярмарке Общество, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Суд вынес приговор блогеру, выбросившему кота с четвертого этажа Общество, 20:17
В Сумах и окрестностях пропал свет Политика, 20:16