В Москве прокуратура начала проверку блогера, выбросившего кота из окна
В Москве проверят блогера, который выкинул своего кота из окна квартиры на четвертом этаже, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в телеграм-канале.
«Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, предварительно, мужчина живет в квартире на 2-й улице Марьиной Рощи, он снял все на видео и выложил в Сеть. После проверки прокуратура может возбудить уголовное дело.
Речь идет о блогере-художнике, участнике коллектива a.d.e.d. Иване Namer. После проигрыша любимой команды «Пари Сен-Жермен» он «в сердцах» выкинул кота из окна. В его телеграм-канале нет видео, о котором идет речь, но его опубликовал телеграм-канал Baza. Примерно в 3 часа ночи 30 марта блогер опубликовал другой ролик, на нем он гладит кота с окровавленной шерстью на подбородке.
«Все нормально, он урчит. Он и не через такое проходил, люди, вы зря его недооцениваете. Он супербоевой и суперживучий кот <...> он падал много раз — со старого балкона», — сказал Иван Namer на видео.
После случившегося ему стали поступать сообщения с угрозами. Блогер рассказал, что ему пришло письмо из правоохранительных органов с просьбой «подойти и написать объяснительную».
Позднее кота отдали в хорошие руки, написал блогер. По его словам, у животного «переломов нет, но есть подозрение на внутреннее кровотечение, отдали в стационар».
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