В Москве выбросившему кота из окна блогеру предъявили обвинение
В Москве следователи предъявили обвинения мужчине, который выбросил кота из окна ради видео, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы. Обвиняемый признал свою вину, уточнили в ведомстве.
В отношении мужчины завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях.
30 марта столичная прокуратура сообщила, что проверит факт жестокого обращения с животным, после того как 40-летний блогер Иван Namer из-за проигрыша любимой футбольной команды выкинул кота из окна на видео.
После этого блогер опубликовал еще один ролик, где гладит кота с окровавленной шерстью и говорит, что его питомец еще «не через такое проходил».
Впоследствии мужчина рассказал, что ему пришло письмо из правоохранительных органов с просьбой написать объяснительную.
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