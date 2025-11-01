Мосгордума перенесла крайний срок оплаты ЖКУ на 15-е число

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Московская городская дума приняла решение перенести предельный срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с десятого на 15-е число каждого месяца. Новый порядок будет действовать с 1 марта 2026 года.

Видео заседания с обсуждением вопроса опубликовано во «ВКонтакте» законодательного органа.

Как объяснил председатель комиссии по городскому хозяйству Степан Орлов, мера разработана для удобства жителей — многим москвичам сложно оплачивать счета до десятого числа из-за графика получения зарплат и авансов.

Теперь москвичам предоставляются дополнительные пять дней для внесения платежей. Кроме того, новый закон исключает возможность устанавливать другие сроки оплаты договорами управления домами или решениями собраний жильцов — единый срок будет обязательным для всех.

Кроме того, платежные документы теперь должны направляться жителям до пятого числа (ранее — до первого).

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов пояснил тогда, что нововведение задумано для удобства граждан и поможет избежать просрочек и начисления пеней, так как у многих зарплата поступает после десятого числа.