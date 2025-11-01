 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мосгордума перенесла крайний срок оплаты ЖКУ на 15-е число

Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Московская городская дума приняла решение перенести предельный срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с десятого на 15-е число каждого месяца. Новый порядок будет действовать с 1 марта 2026 года.

Видео заседания с обсуждением вопроса опубликовано во «ВКонтакте» законодательного органа.

Как объяснил председатель комиссии по городскому хозяйству Степан Орлов, мера разработана для удобства жителей — многим москвичам сложно оплачивать счета до десятого числа из-за графика получения зарплат и авансов.

Теперь москвичам предоставляются дополнительные пять дней для внесения платежей. Кроме того, новый закон исключает возможность устанавливать другие сроки оплаты договорами управления домами или решениями собраний жильцов — единый срок будет обязательным для всех.

В Госдуме напомнили о новых сроках оплаты услуг ЖКХ
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В июне Госдума приняла закон о переносе предельного срока оплаты коммунальных услуг с десятого на 15-е число месяца с 1 марта 2026 года. Закон также запрещает менять этот срок решением собрания жильцов или договором управления домом — единый порядок будет обязательным для всех.

Кроме того, платежные документы теперь должны направляться жителям до пятого числа (ранее — до первого).

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов пояснил тогда, что нововведение задумано для удобства граждан и поможет избежать просрочек и начисления пеней, так как у многих зарплата поступает после десятого числа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Софья Полковникова
ЖКУ Москва перенос сроков
Материалы по теме
В суд подали три иска против Собчак о взыскании платы за жилплощадь и ЖКХ
Общество
В Белоруссии граждан из «списка тунеядцев» обязали целиком платить за ЖКХ
Экономика
Путин призвал подумать об организации отдельного ведомства по ЖКХ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Бывший форвард клубов НХЛ подписал контракт с «Барысом» Спорт, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В Москве ввели новые правила записи к врачу Общество, 15:13
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке Технологии и медиа, 15:09
Как оцифровать предприятие без крупных инвестиционных затрат Отрасли, 15:09
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы Политика, 15:07
Сын Роналду забил первый гол за юношескую сборную Португалии до 16 лет Спорт, 15:06
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Прощание со звездой «Полицейского с Рублевки» Романом Поповым. Фото Общество, 15:05 
Аналитики оценили изменение спроса на новостройки Москвы за год Недвижимость, 15:05
На крупнейшем в Нью-Мексико НПЗ произошел взрыв Общество, 15:05
В Минобороны заявили о возможном создании в АТР «прямого аналога НАТО» Политика, 15:03
Год назад в России узаконили майнинг. Что изменилось и что дальше Крипто, 15:03
Мосгордума перенесла крайний срок оплаты ЖКУ на 15-е число Общество, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59