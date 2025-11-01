Губернатор Федорищев поручил разработать кодекс вежливости для чиновников

Вячеслав Федорищев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил региональному правительству разработать документ о вежливом общении с жителями, передает «РИА Новости».

«Вопросы хамства не раз поднимались и обсуждались в стенах правительства Самарской области. Это очень сложно отрегулировать нормативно», — сказал глава региона. Он поручил подготовить предложения, чтобы «наших коллег-сотрудников перевести в более корректную и правильную форму общения с жителями».

Поводом стало обращение женщины, пожаловавшейся на грубость сотрудника областного минздрава. Федорищев подчеркнул, что хамство неоднократно становилось темой обсуждений в правительстве, и поручил администрации проанализировать кодексы этики госслужащих и внести предложения по их совершенствованию.

Губернатор заявил, что если факты из жалобы подтвердятся, виновный сотрудник будет уволен. Он отметил, что жители оценивают власть не только по делам, но и по качеству общения чиновников. Федорищев призвал глав муниципалитетов регулярно говорить с подчиненными о корректном поведении с гражданами.

В середине октября в сети распространилось видео, на котором Федорищев с матом объявляет главе Кинельского района Юрию Жидкову об отставке после инспекции муниципалитета. Поводом стали многочисленные нарушения и неудовлетворительная работа местных властей.

Позже губернатор объяснил, что Дом культуры, школа и другие социальные объекты не были должным образом вовлечены в работу администрации, а потому он решил уволить чиновника. В эфире Радио РБК Федорищев признал, что слишком эмоционально повел себя при увольнении Жидкова, но подчеркнул, что с точки зрения причин увольнения «суть остается сутью».