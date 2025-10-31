Минобороны сообщило о входе в село Рог в ДНР

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска закрепились в юго-восточной части населенного пункта Рог в Донецкой народной республике. Об этом говорится в еженедельной сводке Министерства обороны.

«Штурмовые подразделения армии зашли в населенный пункт РОГ Донецкой Народной Республики и закрепились в его юго-восточной части», — сообщили в министерстве.

Село Рог расположено в Покровской районе ДНР, к юго-востоку от города Покровск. В 2001 году там проживали 236 человек.

В село вошли подразделения группировки «Центр». Военные также продолжили уничтожать окруженные формирования ВСУ в районе Красноармейска (Покровска) и завершают зачистку Гнатовки.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» заняли село Садовое Харьковской области и продолжили зачистку Петропавловки и Куриловки от ВСУ.