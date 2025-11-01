Дело блогера Митрошиной об отмывании ₽127 млн направили в суд

Александра Митрошина (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Блогер Александра Митрошина предстанет перед судом по обвинениям в отмывании более 127 млн руб., сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России в телеграм-канале.

По данным следствия, девушка незаконно получила более 127 млн руб., уклонившись от уплаты налогов на физлиц (ч. 2 ст. 198 УК), а затем легализовала часть средств, купив недвижимость в Москве.

Митрошину обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса России, максимальная санкция — лишение свободы сроком до семи лет.

Следователи собрали доказательства, включая показания свидетелей, документы и протоколы осмотров. Сначала Митрошина признала вину полностью, но позже изменила позицию, признавшись лишь частично.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.