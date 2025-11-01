 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Москве началось прощание с актером Романом Поповым

Прощание с актером Романом Поповым в Центральной клинической больнице, 1 ноября 2025 года
Прощание с актером Романом Поповым в Центральной клинической больнице, 1 ноября 2025 года (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Прощание с актером Романом Поповым началось в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы, передает «РИА Новости».

Проститься с актером пришли его родные, друзья и коллеги. Церемония продлится до 13:00 мск, после этого пройдет отпевание. Семья артиста попросила, чтобы на отпевании остались только родные и близкие.

Роман Попов скончался 28 октября на 41-м году жизни. У актера случился рецидив рака головного мозга. У Попова остались жена и трое детей.

В 2018 году актер пережил операцию после обнаружения злокачественной опухоли головного мозга. В августе 2025 года артист сообщил о рецидиве заболевания, из-за которого он ослеп на один глаз.

Перед смертью актер Роман Попов записал видеообращения о борьбе с раком
Общество

Как рассказал друг Попова шоумен Оганес Григорян, артиста кремируют. Актер хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем.

Попов родился в Конотопе в 1985 году. В 2003 году он начал комедийную карьеру, спустя время вместе с Григоряном основал юмористический дуэт «20:14. Город Сочи». Попов снялся более чем в 30 проектах. Его самой известной работой стала роль следователя Игоря Мухича в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Детективное агентство Мухича».

В Москве началось прощание с актером Романом Поповым
Video

