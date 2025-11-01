Друг актера Романа Попова рассказал, что тот просил кремировать его
Известного по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» актера Романа Попова кремируют, сам артист хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем. Об этом «РИА Новости» рассказал друг Попова шоумен Оганес Григорян.
«Будет кремация. Я знаю, что у него было последнее желание, чтобы его развеяли на Черным морем», — сказал Григорян. Детали захоронения пока под вопросом, добавил собеседник агентства.
Попов умер 28 октября на 41-м году жизни. В августе он рассказывал о рецидиве рака мозга, из-за которого потерял зрение на одном глазу. В 2018 году актер перенес сложную операцию и долго восстанавливался с помощью противосудорожной терапии.
За свою жизнь Попов снялся более чем в 30 фильмах и сериалах, став известным благодаря ролям в «Полицейском с Рублевки» и спин-оффе «Детективное агентство Мухича». У актера остались жена и трое детей.
