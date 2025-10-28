 Перейти к основному контенту
Общество
0

Перед смертью актер Роман Попов записал видеообращения о борьбе с раком

Перед смертью актер Роман Попов записал видеообращения о борьбе с раком
Video

В возрасте 40 лет 28 октября скончался актер Роман Попов.

В августе актер выложил пост в своем телеграм-канале, в котором признался, что у него случился рецидив рака головоного мозга спустя семь лет после лечения. В этом же посте Попов объявил сбор средств на лечение. Позже он добавил, что сбор средств закрыт.

По словам актера, диагноз «рак головного мозга» ему поставили в первый раз в 2018 году. В 2019 году Попов смог побороть болезнь. Однако в 2025 году болезнь вернулась с осложнениями. По словам артиста, опухоль повредила синапс, отвечающий за зрение и слух, что привело к полной потере зрения на правом глазу.

Актер Роман Попов умер на 41-м году жизни
Общество
Роман Попов

Позже, 5 сентября, Попов также записал видеообращение, в котором сообщил, что проходит химиотерапию. В том же обращении актер поблагодарил тех, кто пожертвовал ему средства на борьбу с онкологическим заболеванием.

Роман Попов родился в 1985 году в Конотопе. Высшее образование он получил в Марийском государственном педагогическом институте имени Н.К. Крупской, где учился на психолого-педагогическом факультете. Еще в студенческие годы увлекся КВН, а после переезда в Сочи в 2003 году начал профессиональную комедийную карьеру. Позже вместе с Оганесом Григоряном основал юмористический дуэт «20:14. Город Сочи», который впоследствии стал финалистом нескольких сезонов телепроекта «Comedy Баттл».

Параллельно с комедийными выступлениями Попов развивал актерскую карьеру и принял участие в более чем 30 проектах. Наибольшую известность ему принесла роль в сериале «Полицейский с Рублевки» и его спин-оффе «Детективное агентство Мухича», где он сыграл следователя Игоря Мухича. После безвременной кончины артиста у него остались супруга и трое детей.

