Жителей 50 частных домов в Туле эвакуировали из-за обломков БПЛА

Илья Беспалов на месте обнаружения элементов БПЛА на улице Кутузова в Туле, 1 ноября 2025 (Фото: bespalov_tula / VK)

Жителей частных домов в Туле в районе падения обломков беспилотного летательного аппарата эвакуировали, сообщил глава администрации города Илья Беспалов.

«Для обеспечения безопасности эвакуировали жителей порядка 50 частных домов. Организовали специальный пункт размещения на время проведения превентивных мероприятий», — написал он.

Обломки упали на улице Кутузова.

Ранее губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что у дома 56 по улице Кутузова рядом с проезжей частью были обнаружены обломки БПЛА. Движение по улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до улицы Карпинского было ограничено, власти организовали пути объезда, отметил тогда он.

Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 1 ноября силы ПВО перехватили над Тульской областью четыре дрона. С 23:27 мск 31 октября по 5:29 мск 1 ноября во всем регионе действовала опасность атаки БПЛА.