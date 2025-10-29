 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Стали известны дата и место прощания с актером Романом Поповым

Прощание с актером Романом Поповым и его отпевание пройдут в Москве 1 ноября
Роман Попов
Роман Попов (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Церемония прощания с российским актером Романом Поповым пройдет в субботу, 1 ноября, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале артиста.

«Прощание с Ромой состоится в субботу, 1 ноября, в ритуальном зале для прощания при ЦКБ Nº1 управления делами Президента РФ, по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25», — говорится в сообщении с траурной фотографией Попова.

Гражданскую панихиду проведут с 11:00 до 13:00 мск, отпевание актера пройдет с 13:00 до 14:00 мск. На него семья попросила остаться только родных и близких покойного.

Актер Роман Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет.

Актера Романа Попова похоронят в Москве
Общество
Роман&nbsp;Попов

В 2018-м артисту провели операцию после обнаружения злокачественной опухоли головного мозга. В августе 2025 года в своем телеграм-канале он рассказал о рецидиве заболевания и о том, что ослеп на один глаз. В сентябре Попов записал видео, в котором благодарил за пожертвования на борьбу с раком.

Попов снялся в более чем 30 проектах, в том числе в сериале «Полицейский с Рублевки» и его спин-оффе «Детективное агентство Мухича». В обоих проектах он сыграл роль следователя Игоря Мухича.

Новогодняя комедия «Письмо Деду Морозу» с его участием выйдет на киноэкраны 27 ноября. У артиста остались жена и трое детей.

