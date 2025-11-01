 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Демобилизованных военных поддержат деньгами на открытие бизнеса

Минтруд: демобилизованных военных поддержат деньгами на открытие бизнеса
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

В России с 1 января 2026 года появится отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников военной операции, пожелавших заняться предпринимательством, сообщили в пресс-службе Министерства труда России. Там отметили, что в рамках соцконтракта можно будет единовременно получить на развитие своего дела 350 тыс. руб. без оценки уровня среднедушевого дохода.

«Также будет возможна финансовая поддержка на обучение или повышение квалификации», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в новом году процедура контроля за реализацией соцконтракта станет более быстрой и удобной, так как появится возможность ставить подпись и отправлять отчетные документы в электронной форме, отметили в ведомстве.

Новые правила вступят в силу в соответствии с постановлением правительства, разработанным для исполнения поручения президента России по итогам его встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в марте 2025 года.

Минтруд заявил о более 7 млн получателей семейной налоговой выплаты
Общество
Антон Котяков

«Такие изменения обеспечат дополнительную поддержку участников СВО и их семей, позволят преодолеть временные трудности, зачастую связанные с изменением жизненных обстоятельств, реализовать трудовой потенциал и улучшить качество жизни», — приводит пресс-служба слова министра труда Антона Котякова.

Первые соцконтракты в России были заключены в 2020 году. Рассчитывать на такую форму господдержки могут семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека.

«Благодаря этой мере поддержки можно открыть свое дело, развивать личное подсобное хозяйство, устроиться на работу или получить поддержку на преодоление трудной жизненной ситуации», — напомнили в Минтруде.

По итогам 2024 года было заключено 204,7 тыс. социальных контрактов, которыми были охвачены 552,1 тыс. человек. По данным ведомства, 75,5% граждан увеличили свои доходы, а почти 45% — вышли из бедности.

Теги
Денис Малышев
социальный контракт Минтруд Военная операция на Украине Антон Котяков
