 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин поблагодарил женщин в военной форме и поздравил их с 8 Марта

Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО &laquo;Защитники Отечества&raquo;, 6 марта 2025 года
Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», 6 марта 2025 года (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными центра реабилитации фонда «Защитники Отечества» в Москве поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта. Особые слова благодарности он адресовал участницам военной операции на Украине.

«Мы с вами встречаемся в преддверии 8 Марта. Праздник очень теплый, у нас в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем — к мамам, к подругам, к женам, к сослуживцам. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником. Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник», — сказал президент (цитата по сайту Кремля).

8 Марта: история и традиции Международного женского дня
Life
Фото:Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Обращаясь к женщинам в военной форме, президент обратил внимание, что в числе собравшихся есть и участницы военной операции на Украине.

«Вам особые слова благодарности, низкий поклон за ваш выбор. Женщины у нас вообще и среди медработников, специалистов других направлений воинской службы, да и прямо на передовой встречаются не так редко», — сказал глава государства.

Президент отметил, что центр реабилитации фонда «Защитники Отечества», где состоялась встреча, возможно, «один из лучших в России». Он выразил надежду, что коллеги из других регионов посмотрят, как на федеральном уровне функционируют подобные организации, и будут брать с него пример.

Путин вручил звезду Героя России вдове погибшего под Курском офицера
Политика

Фонд «Защитники Отечества» был создан 3 апреля 2023 года по инициативе Владимира Путина. Организация осуществляет содействие в получении ветеранами военной операции и семьями погибших бойцов необходимой социальной, медицинской, психологической и юридической помощи. Особое внимание уделяется предоставлению нуждающимся медицинской реабилитации, а также их профессиональному переобучению, что, по заявлению организации, «способствует адаптации людей, прошедших тяжелые испытания, к мирной жизни».

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Владимир Путин женщины 8 Марта поздравление праздник встреча Москва
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поздравил Терешкову с днем рождения
Общество
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Общество
Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 17:31
Прокуратура Москвы показала видео закладки взрывчатки в банкоматОбщество, 18:50
В какие страны уехали беженцы с Украины. КартаПолитика, 18:49
«Криптоцарь» США насчитал убыток в $17 млрд от продажи биткоинов властямиКрипто, 18:46
ФИФА предложили увеличить до 64 число сборных на ЧМ-2030 по футболуСпорт, 18:41
WP узнала о планах Израиля ужесточить контроль за поставками в ГазуПолитика, 18:31
Путин рассказал, какой мир устроит РоссиюПолитика, 18:31
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:30
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Путин заявил, что Россия не направляет срочников в зону боевых действийПолитика, 18:28
Экс-глава ЦРУ назвал паузу в разведподдержке США катастрофой для УкраиныПолитика, 18:19
Путин поблагодарил женщин в военной форме и поздравил их с 8 МартаОбщество, 18:16
Захарова пообещала проработать новые меры противодействия ЯпонииПолитика, 18:07
Полиция задержала подозреваемого в подрыве банкомата в МосквеОбщество, 18:03
Выпускающая USDT компания Tether блокирует кошельки. Как такое возможноКрипто, 18:01
Устюгов предложил Большунову «зарыть топор войны»Спорт, 17:59