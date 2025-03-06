Путин поблагодарил женщин в военной форме и поздравил их с 8 Марта

Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», 6 марта 2025 года (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными центра реабилитации фонда «Защитники Отечества» в Москве поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта. Особые слова благодарности он адресовал участницам военной операции на Украине.

«Мы с вами встречаемся в преддверии 8 Марта. Праздник очень теплый, у нас в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем — к мамам, к подругам, к женам, к сослуживцам. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником. Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник», — сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Обращаясь к женщинам в военной форме, президент обратил внимание, что в числе собравшихся есть и участницы военной операции на Украине.

«Вам особые слова благодарности, низкий поклон за ваш выбор. Женщины у нас вообще и среди медработников, специалистов других направлений воинской службы, да и прямо на передовой встречаются не так редко», — сказал глава государства.

Президент отметил, что центр реабилитации фонда «Защитники Отечества», где состоялась встреча, возможно, «один из лучших в России». Он выразил надежду, что коллеги из других регионов посмотрят, как на федеральном уровне функционируют подобные организации, и будут брать с него пример.

Фонд «Защитники Отечества» был создан 3 апреля 2023 года по инициативе Владимира Путина. Организация осуществляет содействие в получении ветеранами военной операции и семьями погибших бойцов необходимой социальной, медицинской, психологической и юридической помощи. Особое внимание уделяется предоставлению нуждающимся медицинской реабилитации, а также их профессиональному переобучению, что, по заявлению организации, «способствует адаптации людей, прошедших тяжелые испытания, к мирной жизни».