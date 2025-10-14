 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Минтруд заявил о более 7 млн получателей семейной налоговой выплаты

Котяков: около 7,3 миллиона работающих родителей получат семейную выплату
Антон Котяков
Антон Котяков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

По предварительным расчетам, семейную налоговую выплату в 2026 году получат 7,3 млн работающих родителей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Его слова приводит «РИА Новости».

«В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей», — подчеркнул Котяков. Он уточнил, что для этого правительство выделило 119 млрд руб.

Семейная налоговая выплата — возврат части уплаченного НДФЛ для малоимущих семей, воспитывающих двух и более детей. Выплата вводится в России с 1 января 2026 года согласно Федеральному закону «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей».

Перерасчет налога на доходы физических лиц будет проходить по ставке 6%, добавил министр. Его смогут получить в том случае, если среднедушевой доход в семье составляет меньше 1,5 регионального прожиточного минимума. У потенциального получателя не должно быть долгов по алиментам, отметил Котяков.

Правительство одобрило рост налогового вычета для семей с ПДС до ₽1 млн
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По словам зампредседателя правительства Татьяны Голиковой, российские семьи смогут возвращать из уплаченных налогов от 56 тыс. до 189 тыс. руб. в год благодаря семейной налоговой выплате. Голикова подчеркнула, что сумма зависит от количества детей в семье.

