Wildberries снизит комиссию на 5-6% для всех продавцов

Что ждет маркетплейсы в 2025 году
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Маркетплейс Wildberries водит новую программу поддержки для всех продавцов, которая позволит им снизить размер комиссии на 5–6 процентных пунктов от текущего уровня, сообщили РБК в пресс-службе компании.

В маркетплейсе подчеркнули, что данное решение было принято в преддверии высокого сезона, когда другие игроки рынка традиционно повышают комиссионные сборы, и призвано помочь продавцам увеличить обороты и получить максимальную прибыль в этот период.

Wildberries взимает комиссию с каждой продажи товара, размер которой зависит от категории товара. Диапазон комиссий весьма широк, от 3 до 25% и более. Самые низкие комиссии обычно у популярных массовых товаров, самые высокие — у нишевых или крупногабаритных. Актуальные ставки комиссий доступны в личном кабинете продавца. Помимо комиссии с продаж существуют различные тарифы за услуги логистики, хранения и обработки.

Главным условием для участия в программе и получения сниженной комиссии является выполнение продавцом индивидуального планового показателя оборота в течение трех месяцев. Персональный целевой уровень оборота для каждого предпринимателя будет установлен индивидуально, а ознакомиться с подробными условиями программы и поставленными целями продавцы смогут в своих личных кабинетах на платформе.

Накануне, 31 октября, маркетплейс сообщил, что принял решение зафиксировать размер комиссии для продавцов на ближайшие полгода. Речь идет обо всех моделях продаж. «Видим текущую ситуацию и понимаем, насколько важны стабильность и прогнозируемость при взаимодействии наших продавцов с Wildberries. Поэтому мы решили зафиксировать комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие шесть месяцев — с 1 ноября 2025 года», — сказали там.

Ксения Потрошилина
Wildberries комиссия продажи
