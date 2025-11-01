Вильфанд рассказал, какие округа России столкнутся с избытком осадков
Избыточное количество осадков в ноябре ожидается на территориях Северо-Западного, Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, погодная аномалия коснется Кольского полуострова, Мурманской, Ленинградской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Также избыточное число осадков прогнозируется на юге Сибирского федерального округа, в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Тыве. «И на юго-западе Дальневосточного федерального округа будет избыток влаги, это и Забайкальский край, и Бурятия», — сообщил метеоролог.
В свою очередь, с дефицитом осадков в текущем месяце столкнутся почти весь Центральный федеральный округ, Дальний Восток, Чукотка, Магаданская область, Камчатский край и северо-восток Якутии. В остальных округах России ожидается, что количество осадков не превысит нормы.
Ранее Вильфанд рассказал, что в шести округах России ожидается температура выше нормы. По его словам, это коснется Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Уральского, Южного федеральных округов. Также тепло будет в Сибири, там температура ожидается в пределах и выше нормы.
Показатели ниже нормы прогнозируются лишь на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края. «Зима в эти регионы приходит раньше», — сообщил метеоролог.
